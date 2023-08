L’indiscrezione: Ternana-Nestorovski, c’è l’accordo. Ma servono due uscite

Ilija Nestorovski ha detto si alla Ternana, la sua volontà è quella di andare a giocare in Umbria e per questo motivo ha respinto alcune proposte che sono arrivate dalla Serie B e dall’estero nelle ultime due settimane. Ma prima che si concluda il trasferimento, il club umbro deve trovare una sistemazione sia a Rovaglia che a Ferrante. Per quanto riguarda Mastinu, c’era l’accordo con il centrocampista, ma il Pisa non ha aperto all’incentivo all’esodo e quindi la trattativa si è bloccata.