L’indiscrezione: Ternana, c’è sempre Breda. Contatti perlustrativi anche con Bucchi e Aglietti

La Ternana ha avuto, come già anticipato, un contatto diretto con Roberto Breda (sarebbe un ritorno). E i dialoghi stanno andando avanti in attesa di un accordo definitivo. Poco fa la Ternana si è cautelata sentendo Alfredo Aglietti, l’altro nome che avevamo fatto all’interno di una mini lista che può contenere altri candidati. C’è stata una telefonata anche con Bucchi, in attesa di una decisione del club umbro che sta pensando all’erede di Cristiano Lucarelli. E che cerca gli accordi con Breda

Foto: Instagram Ternana