L’indiscrezione: tempistica rispettata, Baroni chiede tempo al Cagliari. In serata il via libera di Lotito

Marco Baroni non era in pole per il Monza, come avevamo già spiegato. Infatti, c’è Nesta in dirittura, l’altro nome fatto diversi giorni fa, il più attendibile. In giornata il colloquio tra Baroni e Giulini è durato tre ore, per il Cagliari è la prima scelta. Ma, come spiegato tra ieri e oggi, la Lazio ha puntato un solo nome. Così Baroni ha ringraziato Giulini e gli ha garantito che se non dovesse andare alla Lazio terrebbe in forte considerazione la proposta del Cagliari. Ma siccome Baroni è in attesa di un contatto con Lotito in serata, prevedibilmente già domani potrebbe raggiungere Roma per firmare il biennale. Tutto quanto era fin troppo chiaro: Nesta verso Monza, Baroni alla Lazio, Zanetti a Verona (come anticipato da Sportitalia due giorni fa) e ancora pochi incastri da sistemare nel valzer del panchine.

Foto: Instagram Verona