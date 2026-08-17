L’indiscrezione: Tavares, l’offerta del Porto

17/08/2026 | 23:15:11

Nuno Tavares considera chiuso il capitolo Lazio, bisogna individuare una soluzione in grado di soddisfare tutti. Abbiamo parlato in tempi non sospetti del Porto, possiamo confermare la linea di qualche mese fa quando raccontammo che l’esterno sinistro sarebbe tornato (e tornerebbe) con grande piacere a casa. Ma l’offerta attuale è al massimo di un paio di milioni per il prestito con diritto di riscatto. La Lazio vorrebbe una formula diversa, in ogni caso si continuerà a lavorare. Al Porto piace Tavares, assolutamente ricambiato, Farioli insiste ma la Lazio chiede di più.

Foto: Instagram Lazio