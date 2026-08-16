Nuno Tavares e il Porto un mese e mezzo dopo. Farioli gradisce

16/08/2026 | 19:00:26

Nuno Tavares è fuori dai giochi Lazio. Le ultime decisioni social e la mancata convocazione per la gara di Coppa Italia sono una doppia sentenza, vuole andar via. Gattuso aveva provato a recuperarlo a giugno, ma poi la situazione è precipitata. Il 28 luglio avevano parlato di mal di pancia e rapporto compromesso. Soprattutto avevamo coinvolto il Porto con una doppia esclusiva del 29 e 30 giugno, una pista che è sempre attuale. Il 29 giugno avevamo parlato di una destinazione, il Porto, che avrebbe intrigato l’esterno classe 2000. Il giorno dopo (30 giugno) di un contatto diretto tra Farioli (“che lo stima molto”) e lo stesso Tavares. Ora possiamo entrare nel vivo con una soluzione che convinca la Lazio perché il rapporto ormai è ai titoli di coda.

Foto: Instagram Serie A