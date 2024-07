L’indiscrezione: Tavares-Lazio, scambio di documenti in corso. Visite programmate

Nuno Tavares sarà un nuovo difensore della Lazio. Confermato tutto quanto vi avevamo anticipato nelle ultime ore, proprio in questi minuti sta per essere completato l’aspetto burocratico tra le due società. Già in mattinata c’erano stato gli accordi con gli agenti del calciatore, il via libera dell’Arsenal e tutto quanto è collegato all’operazione ormai in dirittura. Per il classe 2000 si tratta della prima esperienza in Italia, felice di raggiungere l’amico Guendouzi: le visite mediche sono state programmate nelle prossime ore.

Foto: Instagram Om