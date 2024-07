L’indiscrezione: Tavares-Lazio, nessun intoppo. Gli scenari

Nuno Tavares alla Lazio procede spedito. Non ci sono intoppi rispetto a quanto vi avevamo anticipato qualche giorno fa sul terzino dell’Arsenal. Per il terzino si prevede entro domani lo scambio dei documenti, operazione da circa 7 milioni più bonus o percentuale sulla futura vendita, ma sono dettagli che verranno perfezionati in giornata. A posto anche la situazione contrattuale di Tavares che aspetta gli aspetti formali tra i club per raggiungere al più presto la Lazio.

Foto: instagram Nuno Tavares