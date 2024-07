L’indiscrezione: Tavares-Lazio, la verità. Su Greenwood…

La Lazio vuole prendere un terzino sinistro, avrebbe potuto prendere Cabal ma – come raccontato nei giorni scorsi – il Verona non aspetta più, visto che sul ragazzo colombiano c’è anche il Rennes. La pista Tavares, specialista dell’Arsenal, va tenuta in considerazione: è stato proposto, piace, ma la Lazio non intende spendere i 10 milioni chiesti visto che la scadenza del contratto è dietro l’angolo. Quindi non siamo in chiusura, come hanno raccontato fonti inglesi nel pomeriggio, ma si può chiudere a determinate condizioni. Aggiornamento su Greenwood: i contatti tra l’intermediario italiano che cura l’operazione e il Manchester United sono andati avanti anche in giornata. È un affare che sta curando Lotito in persona, rispetto alla settimana scorsa non ci sono state chiusure con altri club che erano date per imminenti, ma è normale che ci sia concorrenza. Il Manchester United chiede circa 30 milioni, ma ha abbassato di almeno 10-12 milioni rispetto a un mese fa. Greenwood ha aperto alla Lazio, ha almeno altre tre o quattro proposte, la percentuale su futura vendita più alta è e più aiuta. Non serve correre o illudere, va seguita la partita che è ancora aperta.

