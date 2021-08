Il Taranto ha chiuso un’operazione in entrata, si tratta del portiere Vittorio Antonino, classe 1998, nell’ultima stagione al Grosseto. Si tratta di un ritorno per il portiere, di Vasto, che aveva già vestito la maglia del Taranto nel 2018 fino al 2019. Poi, per lui, esperienze a Monopoli e la scorsa stagione al Grosseto.

Foto: Logo Taranto