L’indiscrezione: Taranto, c’è anche Panarelli per la panchina

Traballa sempre più la panchina di Nicola Ragno a Taranto. Ieri la pesante sconfitta per 3-0 in casa del Bitonto ha aggravato la posizione dell’allenatore. Nelle scorse settimane – come vi avevamo raccontato – c’erano stati dei contatti con Leonardo Bitetto, reduce dall’esperienza con l’Audace Cerignola, un profilo che continua a piacere al club pugliese. Ma in lizza per la panchina c’è anche Luigi Panarelli, che ha già allenato il Taranto nella passata stagione.