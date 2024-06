L’indiscrezione: Szczesny-Al Nassr, lavori no stop. La tempistica

Wojciech Szczesny resta assolutamente in orbita Al Nassr al netto degli allarmismi di ieri e che a noi non risultano. In una trattativa del tenere è normale che ci siano momenti di stasi, tra l’altro il portiere polacco sarà impegnato con la Polonia all’Europeo e serve un minimo di delicatezza. Partiamo da un presupposto: lui ha dato il via libera e il lavoro diplomatico di Cristiano Ronaldo è stato fondamentale. Adesso Juve e Al Nassr cercheranno le intese definitive sul cartellino, la richiesta è di 5 milioni ma si può lavorare per perfezionare la trattativa. Ci vorrà ancora qualche giorno, ma nel giro di una settimana la Juve confida di trovare gli accordi definitivi.

Foto: Instagram Szczesny