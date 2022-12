L’indiscrezione: svolta Andria, trattativa no stop. Ma non c’è ancora accordo

La trattativa per la cessione della Fidelis Andria doveva entrare nel vivo e magari concludersi entro ieri, invece c’è stata una frenata. Confermato l’interesse dell’imprenditore Fabio Baraldi, l’intermediario della trattativa è Vincenzo Todaro (ex amministratore del Foggia). Il nuovo direttore sportivo sarebbe Matteo Lauriola, e ci sono ulteriori conferme, tuttavia senza gli accordi definitivi la situazione resta bloccata. E non è una bella notizia per un club che avrebbe bisogno di un intervento sul mercato per migliorare una classifica deficitaria. Senza dimenticare che c’erano stati contatti per il ritorno di Cudini in panchina dopo gli insufficienti risultati dell’interregno Doudou.