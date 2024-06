L’indiscrezione: strategia Juve, sono almeno in 7 con la valigia pronta

È ingeneroso dire che non rientrino nei piani di Thiago Motta, ma scegliete voi la definizione giusta. Fatto sta che la Juve ha sette esuberi, alcuni eccellenti, e deve fare spazio per poter accogliere i nuovi acquisiti. Partiamo da Szczesny, non è più una notizia: si confida di sbloccare presto la trattativa con l’Al Nassr dopo che tra il portiere polacco e il club di Cristiano Ronaldo è stato raggiunto un accordo totale. Si cercano acquirenti per De Sciglio che ha ancora un anno di contratto e che era stato voluto da Allegri. Non è blindatissima la posizione di Daniele Rugani malgrado il recente rinnovo, più avanti la situazione può cambiare. Si individuerà una soluzione che possa essere gradita al signor McKennie, dopo che ha fatto saltare la trattativa con l’Aston Villa fortunatamente senza danni sulla strada che ha portato Douglas Luiz in bianconero. Anche Kean ha la valigia pronta, con la Fiorentina dietro l’angolo. Lo stesso Milik non può essere sicuro di restare, malgrado le sue dichiarazioni nette in tal senso sul futuro, anche Szczesny sosteneva la stessa cosa. Il mercato di Kostic può portare in Europa o in Arabia, il serbo è nella lista dei credibilissimi. Per Federico Chiesa si arriverà a una soluzione dopo l’Europeo, da tempo raccontiamo che non è blindato (anzi). Soulé è un discorso che abbiamo spiegato a parte, per ora resta ma qualcuno si presenterà. Il discorso vale per Huijsen, Nicolussi Caviglia e Nonge. Traduzione: almeno 7 sono con la valigia pronta, ma il numero può aumentare, gli altri restano in attesa. Praticamente si tratta di una conferma: rivoluzione in casa Juve. Per un semplice motivo: centrare i grandi acquisti significa intanto sistemare gli esuberi per evitare un sovraffollamento e per accontentare Thiago Motta.

Foto: sito Juve