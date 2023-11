L’indiscrezione: Spezia, Alvini out da ieri. Conferme su D’Angelo. Ma è possibile una rivoluzione

Massimiliano Alvini è predestinato all’esonero in casa Spezia, come raccontato già ieri pochi minuti dopo il pareggio contro la Ternana. Non ci sono margini perché il club cambi idea, il rendimento è pessimo e la classifica parla da sola. Lo Spezia cerca un allenatore abituato alle rimonte salvezza, piace non poco D’Angelo (cercato la scorsa estate, nome rilanciato stamattina da diversi siti) all’interno di una lista di nomi che comprende Aglietti e qualche altro candidato. Ma la proprietà americana potrebbe andare oltre, sotto esame Melissano e soprattutto Macia, quest’ultimo ritenuto il vero responsabile del disastro in corso.

Foto: Instagram Spezia