L’indiscrezione: Spalek si avvicina al Crotone, il Brescia su Benali e Molina

Nikolas Spalek si avvicina sempre più al Crotone. L’esterno offensivo classe ’97 sta definendo la risoluzione con il Brescia, la sua prossima tappa sarà quasi sicuramente in Calabria. Confermiamo che al Brescia piace molto Benali, ma non solo considerato che c’è interesse anche per Salvatore Molina, l’esterno che ormai è ai margini del Crotone (nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato dei sondaggi di Pisa e Benevento). Il club rossoblu quasi sicuramente restituirà Paz, Juwara e Oddei ai rispettivi club di appartenenza dopo un ambientamento difficile.

FOTO: Instagram Spalek