L’indiscrezione: Soulé, timidi sondaggi del Sunderland

08/07/2026 | 23:40:04

Matias Soulé è stato accostato nelle ultime ore al Sunderland, ma per il momento si è trattato di un timido sondaggio senza grande profondità e senza che sia partita una trattativa. Vedremo se le cose cambieranno, in questa fase del mercato il fantasista argentino non intende prendere in considerazione alcun tipo di proposta. Ma il mercato è lungo e gli scenari cambierebbero se nel suo ruolo la Roma facesse un acquisto di spessore.

Foto: Instagram Roma