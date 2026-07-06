L’indiscrezione: Garnacho-Roma solo un sondaggio. Gli intrecci Soulé-Dovbyk-Tresoldi

06/07/2026 | 23:55:32

Alejandro Garnacho piace alla Roma, questo lo confermiamo. Sono stati fatti sondaggi per il prestito, ma oggi la priorità è quella di sistemare la fascia destra offensiva (quella di… Greenwood). Per il resto ci saranno i momenti giusti per approfondire, anche perché oggi – con Xabi Alonso fresco di nomina – il Chelsea prende giustamente tempo soprattutto se la richiesta è in prestito. Dobbiamo chiarire alcune cose su Soulé: è vero, come dice il suo agente, che non c’è stato nulla di concreto. Ma alcuni sondaggi arabi sì, legittimamente respinti al mittente da diretto interessato. Tuttavia bisogna verificare cosa accadrebbe se la Roma prendesse uno specialista offensivo proprio nel ruolo dell’argentino. A quel punto Soulé qualche riflessione dovrebbe farla, aspettiamo. Quanto a Dovbyk, la posizione della Roma – oggi – è quella di non aprire al prestito. La necessità sarebbe quella di fare cassa per avere la speranza (se ci saranno ancora i margini) di valutare l’opzione Tresoldi dopo i contatti – già raccontati – di qualche settimana fa.

Foto: Instagram Chelsea