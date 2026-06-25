L’indiscrezione: Soulé, contatti con due club arabi. Gli scenari

25/06/2026 | 14:59:30

La Roma ha deciso che Matias Soulè non è più intoccabile. Un mese fa, quando ne abbiamo parlato per la prima volta, e non certo in questi giorni. Dopo qualche sondaggio dalla Bundesliga, c’è la speranza che si riscaldi qualcosa in Premier League, mentre la Turchia non sarebbe una destinazione molto gradita. L’Arabia, invece, può essere una pista e nelle ultime ore un intermediario italiano sta sondando varie soluzioni. Al-Hilal, Al-Ahli e un altro club arabo potrebbero essere interessati. Nulla di definito o definito, ma valutazioni in corso. La Roma vorrebbe almeno 35 milioni più bonus, in modo da fare cassa per poi andare sui noti obiettivi per il mercato in entrata.

Foto: Instagram Roma