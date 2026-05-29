Il retroscena: la Roma ci proverà per Greenwood. E Soulé non è intoccabile

29/05/2026 | 23:02:15

La Roma vuole consegnare a Gian Piero Gasperini una squadra molto competitiva. E le grandi manovre sono in corso, aspettando l’insediamento imminente di Tony D’Amico. Possiamo confermare quanto svelato nei giorni scorsi: la Roma farà un tentativo concreto per Mason Greenwood, ci sono già stati sondaggi approfonditi, il club giallorosso sa che serve un investimento enorme (una cinquantina di milioni) ma vuole finanziarlo in qualche modo. Come? Con qualche uscita, una inevitabile entro il 30 giugno (Koné un indiziato, non l’unico). Ma se, per esempio, arrivassero proposte concrete per Soulé (dalla Premier a League e dintorni) verrebbero valutate, l’argentino è apprezzato senza essere intoccabile. Greenwood ritiene esaurita la sua esperienza con l’OM, ovviamente serve un’offerta giusta, c’è concorrenza in Turchia e De Zerbi oggi al Tottenham ha un grande rapporto con lui. Ma la Roma gioca la Champions, provarci non significa riuscirci, di sicuro è un nome in grossa evidenza. Conferme su Summerville, ma il gradimento non prevede un affondo immediato. Ribadiamo quanto raccontato ieri su Scamacca, al momento sono speculazioni e fantasie. Anche Zirkzee, che piace molto a Gasperini, viene considerato un centravanti mentre la Roma cerca sopratutto esterni offensivi.

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