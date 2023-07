L’indiscrezione: Sorrento, conferma e triennale per Badje

L’attaccante gambiano Ismaila Badje, classe 2000, tra i grandi protagonisti della vittoriosa cavalcata che ha riportato i rossoneri del Sorrento in serie C, nella tarda serata di ieri ha firmato un triennale con il neopromosso team costiero.

Già lo scorso anno Badje aveva ricevuto proposte di contratto da Club professionistici, ma a causa di una serie di previsioni regolamentari concernenti il tesseramento degli extracomunitari, non si erano potute concretizzare. Queste le prime dichiarazioni “a caldo” di Badje: “Ringrazio il Sorrento calcio per l’opportunità e il mio entourage per essermi stato vicino e aver creduto in me anche nei momenti difficili. Darò il massimo per ripagare chi mi ha dato tanta fiducia. Sogno di poter vestire la maglia della Nazionale gambiana, insieme ai miei amici che giocano quì in Italia”.

L’agente Christian Bosco: “Una soddisfazione umana prima che professionale, ho visto la gioia negli occhi di un ragazzo che ha sofferto tanto. Ha grosse potenzialità, sono certo che arriverà a grandi livelli”.