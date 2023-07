L’indiscrezione: Sommer e dintorni, la strategia Inter sui portieri

L’Inter partirà per il Giappone, i tre portieri saranno probabilmente Radu, Stankovic e Di Gennaro. L’intenzione era quella di aggiungere Sommer, il desiderio è ancora quello di trovare una soluzione a strettissimo giro di posta, ma rispetto agli ultimi tre giorni le carte in tavola sono leggermente cambiate. Il Bayern chiede 6 milioni, vuole prendere tempo per individuare un altro portiere, l’Inter ha proposto 4 e ha la totale volontà di Sommer che non vede l’ora di sbarcare a Milano. Si andrà avanti a oltranza fino a trovare una soluzione. Gli altri nomi fatti nelle ultime ore, portieri da 8 o 9 milioni di ingaggio, appartengono al mondo delle fantasie. Dopo aver sbloccato Sommer, il club ci proverà no stop anche nelle prossime ore, l’Inter si concentrerà su Trubin: c’è l’accordo (circa due milioni di ingaggio a stagione) con il giovane specialista dello Shakhtar, manca quello con il club ucraino. E si lavorerà per ottenerlo.

Foto: Twitter Bayern