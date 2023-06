L’indiscrezione: Sogliano-Verona, pronto il rinnovo

Sean Sogliano è stato uno degli artefici della salvezza del Hellas Verona. Dal suo avvento, la squadra ha cambiato marcia rispetto alla gestione di Marroccu con Cioffi in panchina, un salto di qualità evidente. La salvezza miracolosa porterà al prolungamento del rapporto tra Sogliano e l’Hellas, con base almeno biennale e la possibilità di allungare per un’altra stagione. Già prima di questo weekend ci potrebbero essere novità in tal senso con fumata bianca e Sogliano pronto a ripartire dal Verona.

Foto: Hellas Verona Instagram