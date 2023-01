L’indiscrezione: Sirigu decide tra Reggina, Cagliari e… Napoli

La decisione di Salvatore Sirigu non tarderà. E potrebbe arrivare già prima di domenica prossima. Riepilogando: la Reggina gli ha offerto un contratto di un anno e mezzo con rinnovo automatico un caso di salvezza, gli amaranto pensano anche a Nicolas ma non mollano Sirigu. Vi abbiamo anticipato come si possa materializzare il Cagliari, fin qui non è avvenuto, ma esiste un interesse. E in tal caso caso gli scenari potrebbero ribaltarsi perché è la squadra della sua terra e in più occasioni Sirigu ha specificato che gli piacerebbe, aggiungendo poi che “servono situazioni concrete”. Il Napoli spera che il portiere decida di restare almeno fino a giugno, ma non potrebbe opporsi se Sirigu decidesse di andare a giocare con una certa continuità.

Foto: twitter Italia