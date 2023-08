L’indiscrezione: sirene svizzere per Manneh del Perugia

Nelle ultime ore c’è stato un interessamento da parte di un club di serie B svizzera (tutti gli indizi portano al Neuchatel Xamax) per l’esterno mancino classe 98, Kalifa Manneh, calciatore del Perugia e della nazionale gambiana. Abbiamo raggiunto il suo agente,Christian Bosco, che al riguardo ha dichiarato: “Al momento non ho riscontri concreti, sarebbe una soluzione affascinante, ma va tenuto in considerazione che Kalifa potrebbe effettuare un trasferimento in un campionato estero, solo a titolo temporaneo, perché altrimenti perderebbe il c.d. “status di circolarità” in Italia. Ci sono alcune trattative ben avviate con Club italiani, ma a questo punto, mancando poco alla chiusura della sessione di mercato in corso, non escludiamo alcuna possibilità nel caso in cui il Perugia aprisse a una sua cessione”.