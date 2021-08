L’indiscrezione: Simy, oggi contatto Crotone-Salernitana per chiudere

Simy si avvia a grandi passi alla Salernitana. Nel pomeriggio ci sarà un contatto telefonico tra il Crotone ed il club campano per definire i dettagli della trattativa. Come già anticipato, Simy ha detto no a qualsiasi proposta dall’estero e sta entrando nell’ordine di idee di accettare il trasferimento alla Salernitana. Operazione da circa 6 milioni, bonus compresi. Stiamo ormai entrando nella fase finale della trattativa.

Foto: Instagram giocatore