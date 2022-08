L’indiscrezione: Simy al Benevento, ultimi dettagli. La formula

Simy e il Benevento sono promessi sposi. Oggi è stata una giornata proficua che ha permesso di trovare gli accordi ormai definitivi per il trasferimento dell’attaccante nigeriano trentenne. Si sta ragionando sulla base di un prestito con diritto di riscatto, la Salernitana dovrebbe partecipare al pagamento di una parte dell’ingaggio. Il via libera é a un passo, Simy sarà presto un nuovo attaccante per il Benevento.

Foto: Instagram personale