Simone Pagni, duttile centrocampista classe 2004, ripartirà dall’Adriese (Serie D, girone C). La trattativa è stata ormai completata, già domani il ragazzo si aggregherà al nuovo club. Alle spalle esperienze con Lazio e Reggina, una parentesi con il Sona, adesso per Pagni l’occasione giusta per avere la necessaria visibilità con l’Adriese.