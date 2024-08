L’indiscrezione: Silvestri-Cagliari, i contatti continuano

Il Cagliari vuole prendere un altro portiere, in cima alla lista c’è sempre Marco Silvestri. I contatti con l’Udinese continuano, la speranza del club di Giulini è che la richiesta di un indennizzo sia minima visto che Silvestri ha un contratto in scadenza. Il Cagliari ha proposto uno scambio con Scuffet, per quest’ultimo può essere valutata qualche eventuale proposta dall’estero visto che il Milan ha deciso (giustamente) di dare fiducia a Torriani come vice Maignan – parole di Ibrahimovic – aspettando il rientro di Sportiello.

Foto: Instagram Silvestri