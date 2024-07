L’indiscrezione: Silvestri-Cagliari a prescindere da Scuffet

L’avventura di Scuffet al Cagliari sembra ai titoli di coda. Indipendentemente dall’interesse del Milan che cerca un vice dopo l’infortunio a Sportiello. Fino a un mese fa per Scuffet c’erano stati contatti per un trasferimento all’estero, era stato proposto anche uno scambio all’Udinese (sarebbe stato ritorno) che non ha avuto sviluppi. Ma il Cagliari, dopo aver ceduto Radunovic in prestito al Bari, ha intenzione di andare fino in fondo, l’esperienza di Scuffet al Cagliari sembra davvero ai titoli di coda.

