L’indiscrezione: Siena, Pellegrino si defila. E spunta un potenziale nuovo acquirente

Maurizio Pellegrino potrebbe decidere di non accettare l’incarico di direttore sportivo del Siena. Non è ancora una scelta definita, ma siamo su questa direzione. Pellegrino era stato in corsa anche per il Taranto che però poi ha scelto Nicola Dionisio. E per il club potrebbe esserci una proposta di acquisto, da accettare oppure no, da parte dell’imprenditore romano Emiliano Montanari. Saranno giorni molti delicati per le scelte future.

Foto: Logo Siena