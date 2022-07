Un nuovo difensore per il Siena. Trattativa in stato avanzato, molto vicina alla definizione, per il difensore Damiano Franco, classe 2002 di proprietà della Reggina. Cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Franco ha bisogno di giocare e il Siena gli offre un’importante possibilità in Serie C.

Foto: logo Siena