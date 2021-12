L’indiscrezione: Siena, esonerato Maddaloni. La squadra per ora a Paolo Negro

Il Siena ha deciso per l’esonero di Massimiliano Maddaloni. Il tutto verrà formalizzato nel pomeriggio, ma ormai è una scelta fatta. Maddaloni, subentrato a Gilardino, paga i troppi risultati negativi dell’ultimo periodo. Per il momento, in attesa di eventuali altre decisioni, la squadra verrà affidata al collaboratore Paolo Negro.

Foto: Sito Siena