L’indiscrezione: Sergi Dominguez sempre prima scelta Lazio. Tempistica importante

01/07/2026 | 22:07:19

La Lazio ha intuito che trattenere Mario Gila non converrebbe a un anno dalla scadenza del contratto. Vi abbiamo parlato a parte del suo futuro, normale che il club biancoceleste stia trovando la soluzione migliore. Tra tanti nomi fatti vi abbiamo già anticipato il nome in cima alla lista per la sostituzione, stiamo parlando di Sergi Dominguez classe 2005 di proprietà della Dinamo Zagabria. La valutazione è superiore ai 10 milioni più bonus, il Tottenham – come raccontato – lo ha studiato e poi ha deciso di non procedere. Ma possono esserci altri club della Premier alla finestra, per la Lazio sarà importante la tempistica: prima troverà la soluzione definitiva per Gila, prima potrà affondare per Dominguez. Le altre soluzioni, almeno in questi giorni, sono alternative.

Foto: sito Dinamo Zagabria