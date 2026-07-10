L’indiscrezione: Sergi Dominguez-Lazio, passi concreti ma non ancora decisivi

10/07/2026 | 23:05:08

Sergi Dominguez è ormai, come svelato circa tre settimane fa, l’obiettivo numero uno per sostituire Gila passato al Milan. C’è stato un incontro nella giornata di ieri in Croazia che non ha fin qui portato alla fumata bianca. Passi concreti, ma non ancora decisivi. E per essere decisivi bisogna allinearsi alla richiesta di Boban e dei suoi collaboratori. La Dinamo Zagabria valuta Sergi Dominguez 14-15 milioni, anche perché deve una percentuale al Barcellona, e non vuole scendere da questa cifra. La Lazio è arrivata a circa 10 più eventuali bonus e ha trovato un accordo con il suo entoruage da circa un milione netto a stagione. Ma bisogna aumentare (i lavori continueranno nelle prossime ore) per due motivi: a) evitare l’inserimento di altri club; b) accontentare Gattuso che lo ha messo al primo posto della lista. Altri profili non sono stati ancora valutati, Comuzzo (proposto) non convince troppo, ma vedremo. Semplicemente perché, almeno per ora, i riflettori restano puntati su Dominguez.

Foto: sito Dinamo Zagabria