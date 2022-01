L’indiscrezione: Seregno, c’è l’apertura per Cernigoi al Pescara

Iacopo Cernigoi può essere il nuovo attaccante del Pescara. Dopo una lunga telenovela, in mattinata c’è stata l’apertura del Seregno per l’attaccante e l’operazione può entrare nel vivo nelle prossime ore. Per il Pescara è un obiettivo importante da centrare entro le 20.