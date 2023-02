L’indiscrezione: Semplici è a La Spezia. In arrivo la firma

Leonardo Semplici è arrivato da pochi minuti a La Spezia. Confermata la tempistica e il fatto che fosse l’unico candidato per la panchina ligure, a seguito dell’esonero di Gotti e soltanto dopo la soluzione interna prevista per la sfida con la Juve. Adesso Semplici si sottoporrà alle visite e firmerà il contratto con il suo nuovo club. L’impegno sarà fino a giugno con rinnovo automatico in caso di salvezza. L’iniziale richiesta era stata di 18 mesi, ma era troppo forte la voglia di rientrare in Serie A e la formula dell’accordo non avrebbe rappresentato un problema. il nuovo Spezia di Semplici esordirà a Udine.

Foto: twitter Spal