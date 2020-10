L’indiscrezione: Semper alla Samp, operazione in chiusura da 2,5 milioni

La Samp sta per chiudere l’operazione Adrian Semper con il Chievo. Una situazione particolare, quella relativa al portiere croato classe 1998, che ha creato non pochi problemi e che ora sta entrando nella fase decisiva. La Samp è ormai vicina alla definizione per 2,5 milioni.

Foto: logo Samp