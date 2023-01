L’indiscrezione: Sebastiano Esposito, perché la Ternana ora non può. Gli scenari

La Ternana aveva individuato in Sebastiano Esposito l’attaccante giusto per sostituire Pettinari ormai destinato al Benevento. Ma, dopo le ultime vicissitudini che hanno coinvolto il patron Bandecchi, non è più possibile procedere. Non a caso recentemente Bandecchi ha chiesto che fossero sbloccati i conti per poter procedere sul mercato. Quindi la promessa fatta a Esposito difficilmente sarà mantenuta. Adesso si batteranno altre strade: il Sudtirol lo ha chiesto, possono esserci soluzioni tra Serie A (Empoli, Lecce) e B (Palermo).

Foto: Instagram Sebastiano Esposito