L’indiscrezione: se il Milan non molla Kamada, slot finiti. E così per l’esterno offensivo…

Daichi Kamada e il Milan: un’operazione annunciata dalla Germania quasi un mese fa e che ha sempre grosse chance di andare in porto. A questo punto, con l’arrivo di Loftus-Cheek, i rossoneri non avrebbero più posti liberi da extracomunitario e la selezione diventerebbe automatica. No a Guler (baraonda sulle commissioni), Chukwueze (piace sempre molto, ma fin qui ha avuto valutazioni altissime) e agli altri profili senza status da comunitario, in modo da fare scelte diverse. Tutto questo potrebbe cambiare qualora Kamada riuscisse a ottenere il passaporto tedesco, lasciando così libero lo stot extracomunitario. Uno scenario possibile ma che resta, comunque, complicato. Per il ruolo di esterno offensivo resiste e avanza l’opzione Pulisic (americano con passaporto croato), nel rispetto di quella indicazione arrivata dalla Spagna 20 giorni fa. Una selezione quasi automatica, un gioco di incastri che sblocca il mercato del Milan. Ora con il Chelsea vanno trovati gli accordi definitivi, a condizioni chiaramente più alte rispetto al cartellino di Loftus-Cheek.

Foto: Instagram Kamada