L’indiscrezione: Scamacca, rinviato l’incontro con la Juve. La posizione del Sassuolo

Vi avevamo raccontato che per questa settimana era stato programmato un incontro tra Juve e Sassuolo per parlare di Gianluca Scamacca. Nelle ultimissime ore il summit è stato rinviato a data da destinarsi, possibile avvenga tra una settimana. Il discorso ovviamente vale per il prossimo luglio, ma il Sassuolo in ogni caso intende restare con le mani libere in questi giorni, pur ascoltando eventualmente cosa avrà da dire la Juve.

La valutazione oggi non è troppo lontana dai 40 milioni. Il club emiliano sa soprattutto che sull’attaccante c’è anche l’Inter, già dallo scorso agosto come raccontato, in un’operazione che potrebbe coinvolgere il centrocampista Frattesi. Ma ci sarà tempo per riparlarne.

Foto: Twitter Sassuolo