L’indiscrezione: Scamacca-Juve, l’esito dell’incontro. Niang, sempre più Genoa

Un incontro, l’ennesimo contatto, per parlare di Gianluca Scamacca alla Juve. Il Sassuolo ha ascoltato la proposta del club bianconero, sulla base di 20 milioni con una o due contropartite tecniche. Il Sassuolo ha continuato a chiedere l’obbligo, le parti si riaggiorneranno. La partita ha ancora margini, in ogni caso Scamacca andrà via dal Genoa (visto che è in arrivo Niang, eloquenti i suoi messaggi social). E se la Juve non trovasse una chiave, il ritorno al Sassuolo sarebbe una soluzione. Anche perché ci vorrebbe il via libera del Genoa per il trasferimento al Parma, un altro club interessato. Scamacca.

Foto: Twitter Genoa