L’indiscrezione: Scamacca-Juve da domani nel vivo. Il Parma aspetta. Il Bologna sullo sfondo

Gianluca Scamacca lascerà il Genoa nei prossimi giorni. Dopo la panchina di oggi, neanche un minuto contro il Cagliari all’interno della brillante gestione Ballardini, sembra chiaro che il suo futuro non sarà con i rossoblù. Il Sassuolo è proprietario del cartellino, abbiamo detto che tra domani e martedì ci saranno nuovi contatti con la Juve, nella speranza di poter tornare una soluzione che accontenti tutti. Obbligo di riscatto? Vedremo. Il Parma (che nel frattempo valuta Cutrone e altri profili) resta molto attento alla finestra, aveva dato disponibilità a fare un investimento che non comprendesse il semplice diritto di riscatto. Il nome del terzo club che abbiamo fatto, escludendo l’Udinese e gli altri accostati, chiama in causa il Bologna, al momento più defilato. Intanto, il Genoa continua a marcare Gaich e Lammers per la sostituzione di Scamacca: l’opzione relativa all’attaccante dell’Atalanta deve comprende il via libera che ancora non c’è, visto che Percassi è impegnato a perfezionare la cessione di Gomez al Siviglia. Intanto, da domani saranno le ore e i giorni di Scamacca.

Foto: Twitter Genoa