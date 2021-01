L’indiscrezione: Scamacca, domani dialogo con il Genoa. E poi nel vivo con la Juve

Gianluca Scamacca resta sempre sull’uscio. Domani in tarda mattinata ci sarà un summit con il Genoa per prepararne l’uscita, ricordiamo che l’attaccante è in prestito secco dal Sassuolo. Il Genoa non opporrà ostacoli, anche se all’interno dei suoi rapporti con la Juve si aspetta un “risarcimento”. Non a caso il Genoa aspetta Lammers da oltre un mese (l’Atalanta non ha deciso) e sta lavorando per riportare in Italia Niang del Rennes. Già nel pomeriggio ci potrebbe poi essere un confronto con la Juve, dopo i contatti mantenuti vivi in questi giorni, in modo da poter arrivare a una certa quadratura. La Juve spera sempre di evitare l’obbligo di riscatto oppure di individuare una soluzione che possa mettere tutti d’accordo. Scamacca resta comunque in orbita, il Parma oggi è defilato dopo gli altri investimenti fatti per il reparto offensivo e sapendo che il Genoa avrebbe fatto più resistenza a liberare l’attaccante per una presunta concorrente diretta in zona salvezza.

Foto: Twitter Genoa