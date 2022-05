L’indiscrezione: Savarese-Venezia, ecco i motivi della frenata

Il Venezia aveva raggiunto un accordo con Giovanni Savarese, l’allenatore italo-venezuelano attualmente impegnato in MLS con Portland Timbers. Ma nelle ultime ore, come già spiegato ieri, c’è stata una frenata. I motivi sono di doppia natura: il primo è legato alla contestazione di domenica scorsa, durante la partita contro il Cagliari, da parte della tifoseria che non gradisce l’attuale strategia del club e quindi anche una svolta di questo tipo. Ma le difficoltà nel tesseramento di Savarese sono anche regolamentari: alla luce delle ultime verifiche, non ci sarebbero i requisiti per allenare in Italia. Ecco perché il Venezia ha messo in stand-by, con relativa frenata, l’operazione Savarese.

Foto: Twitter Venezia