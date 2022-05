L’indiscrezione: Sarri-Lotito, in agenda vertice per il rinnovo

Maurizio Sarri e il rinnovo con la Lazio fino al 2025. Ve ne avevamo parlato addirittura lo scorso autunno, il presidente Lotito aveva confermato tutto durante la cena natalizia, poi eravamo entrati in una situazione di stand-by. Ma dalla cena tra Lotito e Sarri svelata la scorsa settimana siamo entrati in una nuova fase operativa. Nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra l’allenatore e la proprietà per entrare nel vivo, magari inserendo clausole per un nuovo lungo impegno. Sarri ha avuto garanzie in tal senso: Marcos Antonio è in dirittura, Romagnoli a mezzo passo, Patric vicinissimo al rinnovo, in lista ci sono Vecino e Caputo, per la porta piace Carnesecchi più di altri, ma accadranno tante altre cose. E molto dipenderà dal futuro di Milinkovic-Savic, in scadenza nel 2024. Soprattutto le garanzie di Sarri si riferiscono al fatto che le scelte verranno fatte in funzione delle sue necessità tecniche, gente adeguata al 4-3-3. Per intenderci non Cabral che ha avuto un minutaggio minimo. E ci sono sempre più conferme sull’ingresso di Angelo Fabiani in società, ovviamente da formalizzare.

FOTO: Twitter Lazio