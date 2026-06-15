L’indiscrezione: Sarri è a Zingonia, accolto dalla famiglia Percassi

15/06/2026 | 15:10:12

Maurizio Sarri è da qualche ora a Zingonia, come anticipato in tarda mattinata. L’allenatore è stato accolto dalla famiglia Percassi al gran completo, presenti sia Antonio che Luca, oltre che da Cristiano Giuntoli e Giuseppe Pompilio (suoi compagni di viaggio ai tempi di Napoli). Adesso Sarri può firmare il contratto biennale con opzione, ci stiamo avvicinando sempre più all’annuncio ufficiale.

Foto: WeTransfer Clinic Valdarno