L’indiscrezione: Sarri e il suo staff in arrivo a Zingonia

15/06/2026 | 11:29:52

Maurizio Sarri arriverà nel giro di un’ora a Zingonia, accompagnato dal suo staff. Sarà il primo contatto con il suo nuovo club dopo gli accordi raggiunti e che vi abbiamo anticipato nei dettagli. La documentazione per il suo annuncio, dopo la fine del rapporto con la Lazio, è stata completata nella giornata di ieri. E dal pomeriggio ogni momento sarà buono per le comunicazioni ufficiali dell’Atalanta.

Foto: Sito FIGC