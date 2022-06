L’indiscrezione: Saponara, sirene estere. Ma può rinnovare presto a Firenze

Riccardo Saponara ha dimostrato di essere una pedina preziosa nel meccanismo della Fiorentina. Recentemente ha postato una foto dal Marocco, dove si trova in vacanza, molto presto ci saranno novità sul rinnovo del contratto in scadenza. A 31 anni (da compiere) le proposte a parametro zero non mancano, si sono interessati un paio di club stranieri, ma ci sono ancora margini importanti per un rinnovo con la Fiorentina.

Foto: Twitter Fiorentina