L’indiscrezione: Samp-Carrascal no. Sabiri a un passo. Giampaolo insiste per Linetty

La Samp ha fatto un ultimo tentativo stamattina per Carrascal, ma come vi avevamo raccontato ieri sera sarebbe stata un’operazione onerosa. E il River Plate non avrebbe accettato il prestito con diritto di riscatto. Cosa che sta facendo l’Ascoli per Abdelhamid Sabiri, finalmente destinato al salto di qualità dopo esserci andato vicino la scorsa estate. Ora, dopo aver ottenuto Sensi, Giampaolo insiste per Linetty che aveva chiesto già al Toro. Per l’attacco Eder ha dato la sua disponibilità, ma dipende dalla Samp.

FOTO: Twitter River Plate