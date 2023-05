La confusione continua. Come se non fossero bastati gli errori degli ultimi anni, ecco un altro episodio in casa Avellino: l’avventura del direttore generale Ernesto Salvini (ex Frosinone e Siena) è ormai ai titoli di coda. Già il suo insediamento era stato abbastanza complicato, evidentemente non c’era chiarezza, adesso Salvini è già sul punto di lasciare l’Avellino.

Foto: twitter Siena